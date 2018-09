Vuurwerk: En de hemel kleurde vele kleuren…

Aalsmeer – Zaterdag 1 september exact om 23.00 uur klonk de eerste vuurwerk klap waar duizenden mensen vol verwachting op stonden te wachten en naar uitkeken. De vuurbal viel uiteen en miljoenen kleine lichtjes verspreidden zich in de lucht. Zestien minuten lang kleurde de hemel vele kleuren en was er in Aalsmeer en verre omstreken een vuurwerk te zien dat zijn weerga niet kent.

“Hoe is het mogelijk dat het hem opnieuw is gelukt”, sprak één van de genodigden. En met hem wordt bedoeld Mike van der Laarse die samen met Ap Eigenhuis al jarenlang dit feest ‘Vuur en Licht op het Water’ voor de Aalsmeerders weet te organiseren. Ieder jaar lijkt het spektakel nog weer mooier te worden.

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt om maar niets aan het toeval over te laten. Het succes dat daaruit voortvloeit is dan ook niet gering. Je proeft bij de sponsoren de bewondering voor deze mannen. En dat is ook nodig want z’n feest kost een paar centen, maar is het dubbel en dwars waard als je aanschouwt hoeveel mensen hier plezier aan beleven.

Nieuwe hoofdsponsor

De sponsoren worden rijkelijk beloond met aandacht hoewel het lijkt alsof in het middelpunt van de belangstelling staan nu niet direct hun grootste wens is. Dat tekent ook weer de Aalsmeerse ondernemer: Nuchter hardwerkend en bescheiden – Het zijn de woorden van Debby Borst jurylid van Onderneming Aalsmeer. Ieder jaar weet het koppel Van der Laarse en Eigenhuis weer een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Was dat verleden jaar de Groot Waterbouw, dit jaar had van der Drift Bouw diep in de buidel getast en voor volgend jaar hebben nieuwe gegadigden zich al gemeld, onder andere de Bloemenzegel-winkeliers, de vereniging viert in 2019 haar 65-jarig jubileum.

Traditie

Jeroen van der Drift gaf aan het belangrijk te vinden deze traditie voor de Aalsmeerders in ere te houden. Zijn bedrijf dat dit jaar twintig jaar bestaat kreeg nog eens extra aandacht van de stuntman die hoog op de waterstraal zijn kunsten vertoonde en een groot wit zeil uitrolde waarop van der Drift Bouw werd gefeliciteerd. Ook de bijna vijftig jarige nieuwe sponsor Daan Meijer van Meijer Tegels & Sanitair viel deze eer te beurt. Zijn foto en leeftijd werden extra belicht.

In de grote tent voor de watertoren werden alle sponsors en medewerkers persoonlijk door Mike en Ap welkom geheten en gefêteerd op een goed glas bier en mooie wijnen plus zalige bitterballen. Natuurlijk was er muziek verzorgd door Kees Markman en traden er ook artiesten William Burg en Ruben Thurnim op. Menigeen liet zich niet onbetuigd en danste er vrolijk op los.

Verlichte Botenshow

Vooraf aan deze hemelse kleurenpracht was er de verlichte boten show. “Ik heb het geluk dat de boten voor mijn huis langs varen. Wat een feest om te zien zeg, er kwam geen eind aan. Het lijkt wel alsof er ieder jaar weer meer boten meedoen”, aldus een enthousiaste kijker. De Vuur en Licht award 2018 voor de grotere boten is voor het team van Erik Landwehr, Ron Weij en Aster van den Bosch. Hun verlichte propeller vliegtuig oogste veel bewondering bij het publiek en de jury. De award bij de kleinere boten is gewonnen door de KLM Dragons (de drakenboot met de roeiers). Heel origineel gevonden, vonden de jury en gezien het applaus vanaf de kant ook het publiek. Proficiat beide teams!

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl