Vrijkaarten winnen voor Feestweek op braderie

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 3 september kun je weer struinen langs de vele kraampjes en genieten van iets lekkers op het Foodplein tijdens de jaarlijkse braderie. De Zijdstraat, Molenplein, Schoolstraat en een stukje Dorpsstraat en Weteringstraat staan vanaf 10.00 uur weer vol met kraampjes, foodtrucks en leuke activiteiten. Radio Aalsmeer zal live verslag doen vanaf het Molenplein met in de middag de start van de stemperiode van de Aalsmeer Top 100 van 2022.

Prijsvraag

Om de feestvreugde nog meer te verhogen kun je meedoen met de prijsvraag en twee vrijkaarten winnen voor de Feestweek Aalsmeer. Door antwoord op de vraag te geven ‘Hoe vaak werd deze braderie in september georganiseerd?’ maak je kans op kaartjes voor de woensdag-, donderdag-, vrijdag- of zaterdagavond. Deze zijn beschikbaar gesteld door de organisatie van de Feestweek. Kom naar de bar op het foodplein (Molenplein) en vul een briefje in met je naam en telefoonnummer en uiteraard het goede antwoord. Om 16.30 uur vindt de trekking plaats en via de social media van Aalsmeer Centrum wordt de uitslag bekend gemaakt.

Wegafsluitingen

Vanaf vrijdagavond 2 september 21.00 uur tot zaterdag 3 september 19.00 uur is er een parkeerverbod in de Schoolstraat, Dorpsstraat (tussen Schoolstraat/Zijdstraat) en Weteringstraat (tussen Schoolstraat/Zijdstraat).

Wilt u zorgen dat uw voertuig vanaf dit tijdstip elders is geparkeerd en wilt u geen fietsen vast zetten aan de fietsenstallingen? Dit in verband met de opbouw van de kramen. Er is een wegsleepregeling van kracht.

De wegen worden in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.00 uur afgezet voor autoverkeer. Zaterdag komen er op verschillende plekken verkeersregelaars te staan voor ieders veiligheid en voor het eventueel doorlaten van de veiligheidsdiensten.

Parkeren kan onder andere in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer. Het Praamplein kan niet gebruikt worden vanwege de feesttent.