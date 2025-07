Vragen over extra huurverhoging Veenweidebad

De Ronde Venen – Recent werd de PvdA/GroenLinks fractie benaderd door een huurder van het Veenweidebad die dit jaar te maken krijgt met een extra huurverhoging. Dit terwijl de afspraak tussen de exploitant, de gemeente en verenigingen zou zijn dat de huur jaarlijks alleen mag stijgen met het prijsindexcijfer. Door de extra huurstijging zullen leden meer contributie moeten betalen en dat is voor niet iedereen te dragen. Daarmee neemt de toegankelijkheid van het zwembad af. PvdA/GroenLinks stelt schriftelijke vragen.

Raadslid Ernst Schreurs: “We begrijpen uiteraard dat als kosten stijgen, dat ook de prijs voor gebruikers omhooggaat. Dat dit samenloopt met het prijsindexcijfer en dus de inflatie, is dan ook te volgen, maar een extra huurverhoging is vreemd. Ook gelet op de extra bijdrage die de gemeente recent aan Optisport, de exploitant van het Veenweidebad, heeft gedaan voor de gestegen energiekosten. Naar wij begrijpen zou het college met de huurverhoging ingestemd hebben. Daar willen we meer van weten!”

Vanuit een brief van de Zwem- en Polovereniging de Amstel aan de gemeenteraad blijkt dat er afspraken zijn tussen Optisport, de gemeente en verenigingen over het gebruik en de huur. Eén van die afspraken is dat er jaarlijks een huurverhoging plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer. Eind 2024 is echter een extra huurverhoging van 10% aangekondigd, die per juli van dit jaar in is gegaan. Voor deze huurverhoging zou afstemming hebben plaatsgevonden met de gemeente en het college zou hiermee ingestemd hebben.

PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld. De partij wil weten of het college bekend is met het signaal van de Zwem- en Polovereniging De Amstel, of er vanuit meer gebruikers en/of verenigingen signalen zijn gekomen en hoe het college daarnaar kijkt. Verder wil de fractie weten wat de reden is voor de extra huurverhoging, ook gezien de recent door de gemeente beschikbaar gestelde compensatie voor de gestegen energiekosten. Ook wil de fractie weten of het klopt dat de afspraak is gemaakt dat de huur jaarlijks alleen mag stijgen met het prijsindexcijfer en of bij afwijking hiervan het college toestemming moet verlenen. En zo ja, wat de afweging van het college was om hiermee in te stemmen. En zo niet, welke afspraken er wel zijn gemaakt en hoe het kan dat hier bij verenigingen een ander beeld over is ontstaan. Als laatste wil de fractie weten wat het college doet om de toegankelijkheid van het Veenweidebad voor gebruikers en verenigingen te borgen, zodat zwemmen ook toegankelijk blijft voor inwoners met een kleinere beurs.

