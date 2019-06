Voorronde NK knikkeren op Buitenspeeldag

Aalsmeer – Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud en wil jij dé knikkerkampioen van Aalsmeer én van heel Nederland worden? Kom dan lekker buiten spelen op woensdag 12 juni en doe mee met de gratis voorrondes van het Nederlands Kampioenschap Knikkeren 2019!

De kinderen nemen het op de Snoekbaarsstraat tegen elkaar op met wedstrijdjes en kunnen potjes spelen op diverse knikkerbanen. Het wordt een sportieve dag waarbij ook het buiten spelen centraal staat: want het is ook Bobbie’s Buitenspeeldag! Team Sportservice Aalsmeer zorgt voor een mooi knikkerprogramma en een workshop Pimp je Water.

De knikkerkampioen van Aalsmeer mag door naar de finale in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en maakt kans op de Nederlandse titel. De voorronde voor het NK knikkeren op woensdag 12 juni is van 14.00 tot 17.00 uur in de Snoekbaarsstraat.

Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven via: https://www.nkknikkeren.nl/inschrijven.

Vrijwilligers gezocht

Voor Bobbie’s Buitenspeeldag, van 13.00 tot 17.00 uur, zoekt de organisatie zoekt nog vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. Aanmelden kan bij de organisatie van het evenement Marie Louise Boom-Hoes via marielouise.hoes@gmail.com.

Verkeersmaatregelen

De Snoekbaarsstraat wordt op 12 juni ‘s middags tussen de Brasemstraat en de Koningsstraat afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting is van 12.30 uur tot circa 17.30 uur.