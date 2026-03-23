Voorjaarsbraderie Mijdrecht trekt veel bezoekers

Mijdrecht – De voorjaarseditie van de Mijdrechtse braderie heeft afgelopen zaterdag het Raadhuisplein en de omliggende winkelstraten opnieuw gevuld met een gemoedelijke drukte. De markt, die al jaren bekendstaat om haar toegankelijke sfeer en sterke regionale aantrekkingskracht, trok een gestage stroom bezoekers die uitgebreid de tijd namen om langs de kramen te struinen.

Het aanbod was ook dit jaar veelzijdig. Van kleding, sieraden en woonaccessoires tot huishoudelijke artikelen, creatieve producten en cadeauartikelen: voor ieder wat wils. Dankzij de ligging midden in het winkelhart profiteerden standhouders van constante aanloop, waarbij het publiek zichtbaar genoot van het uitgebreide assortiment.

Lokale betrokkenheid

Voor ondernemers was de markt opnieuw aantrekkelijk geprijsd, met een kraamhuur van 69,95 euro. Daarnaast waren er beperkte stroomvoorzieningen beschikbaar voor lichte apparatuur en verlichting, wat vooral door kleine ondernemers en hobbyisten werd gewaardeerd. De bekende lokale betrokkenheid was duidelijk voelbaar: veel bezoekers bleven niet alleen kijken, maar gingen ook daadwerkelijk met gevulde tassen naar huis. De braderie bewees daarmee opnieuw haar waarde als levendige ontmoetingsplek en als impuls voor de lokale voorjaarsverkoop.

Op de foto: Het aanbod was veelzijdig. Foto: Wilco de Vries.