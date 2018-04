Volleybal: Oradi MC2 kampioen!

Aalsmeer – Yes! Op zaterdag 21 april is Oradi MC2 kampioen geworden van de Meisjes C klasse Regio West. Volleybalvereniging Oradi / Omnia is hier heel blij mee. Het team heeft het voor elkaar gekregen om kampioen te worden onder leiding van trainer Frits samen met coach en hulptrainer Richard. De techniek en teamwork zijn in stijgende lijn vooruit gegaan gedurende het afgelopen seizoen. Iedere wedstrijd groeide het team.

De meiden hadden wisselende tegenstanders dit seizoen van heel sterk tot net in de 2e klasse gepromoveerd. Bijna alle wedstrijden hebben ze sterk gewonnen of een puntje laten liggen en maar twee wedstrijden werden nipt verloren. Het team van Oradi MC2 bestaat uit (zie foto van links naar rechts): Bo, Kim, Floor, Elin, Noah en Marinda. Vaste invalsters zijn Puk en Lotte (niet op de foto).

Kom je ook eens kijken hoe ze trainen in de sporthal de Waterlelie op de donderdagavond vanaf 19.00 uur? Voor meer volleybal informatie kun je ook kijken op www.svomnia.nl, onder het kopje ‘volleyballen’.

Door Marinda Zut.

Foto: Richard Zut