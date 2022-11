Volle tribune bij 20e wedstrijd om Historische Tuinknop

Aalsmeer – Na twee jaar verplichte ‘corona pauze’ werd woensdag 23 november op de volle tribunes van de veilingzaal op de Historische Tuin gestreden om de felbegeerde Historische Tuinknop. Het was een bijzondere en feestelijke avond want de wedstrijd vond dit jaar voor de twintigste keer plaats.

Een groot aantal inkopers van exporteurs, waaronder ook veel nieuwe ‘gezichten’, en andere belangstellenden waren van de partij. Veilingmeester Luus Hooyman leidde zoals altijd op uitstekende en professionele wijze de wedstrijd. Deze werd verspeeld – op de oude veilingklok uit 1930 – over vier voorronden, een halve finale en finale.

Ook deze keer bleek weer dat het drukken van het juiste nummer echt niet gemakkelijk is. Door het direct op het scherm projecteren van de tussenstanden kon iedereen het verloop van de wedstrijd optimaal volgen. Uiteindelijk kwam in de spannende finale tussen René van Vuren en Henk-Jan Stolker, eerstgenoemde als winnaar uit de strijd. Het was voor René – na tien jaar geleden al eens in de finale te hebben gestaan – de eerste keer dat hij de Historische Tuinknop en wel de twintigste, in ontvangst mocht nemen.

Prachtige opbrengst veiling

Traditiegetrouw werden tussen de voorronden en finale door nog een tweetal zogenaamde ludieke veilronden gehouden. Dit onder de vertrouwde leiding van Coos Buis. Vele Aalsmeerse bedrijven hadden prachtige producten/kavels ter beschikking gesteld, die Coos op zijn eigen humorvolle wijze voor de klok bracht. Hij wist het publiek goed te bewerken want met een prachtige opbrengst van bijna 8000 euro is de penningmeester van de Historische Tuin uiteraard heel erg tevreden. Het geld komt de Tuin zeer goed van pas, want de instandhouding van dit levende Tuinbouwmuseum – en dan met name het onderhoud – vergt elk jaar weer grote investeringen. Gelukkig zijn de bezoekcijfers na corona weer in stijgende lijn en blijkt de Tuin een steeds belangrijker plaats in te nemen binnen de Aalsmeerse gemeenschap. Na afloop werd er onder het genot van een drankje en hapje en de traditionele bitterballen nog heel lang nagepraat over deze bijzonder gezellige en geslaagde avond. Op naar de volgende editie in november 2023!

Foto: De trotse winnaar van de Historische Tuinknop René van Vuren (links) heeft zojuist zijn trofee en bloemen gekregen van bestuurslid Anton Temme.