Voetbalclinic voor meiden bij RKDES

Kudelstaart – Van 7 tot 11 juni staat Kudelstaart op zijn kop! Dan vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats. Teams van alle drie de Kudelstaartste basisscholen strijden om de winst. Wie mag zichzelf een jaar lang schoolkampioen van Kudelstaart noemen?

Omdat er ervaren voetballers en minder ervaren voetballers mee doen organiseert RKDES op woensdag 2 juni een meidenclinic. Zo kunnen alle meiden uit Kudelstaart nog even oefenen en wat trucjes en voetbalregels leren van de trainers van RKDES.

De meidenclinic vindt plaats van 17.30 tot 19.00 uur, is gratis en alle meiden in de basisschoolleeftijd (groepen 3 tot en met 8) zijn welkom. Opgeven moet voor 31 mei via https://forms.gle/8A9H5JoWNjFheETq8

Helaas is publiek niet toegestaan tijdens die mooie evenement. Er wordt zoveel mogelijk live verslag gedaan en ook zullen via de krant de uitslagen bekend maken!