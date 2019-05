Voetbalclinic voor jeugd bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – FC Aalsmeer is altijd maatschapelijk bezig en vindt het daarom erg belangrijk om voetbal toegankelijk te maken voor iedereen. Om maatschappelijke betrokkenheid van de club nog meer vorm te geven heeft FC Aalsmeer gekozen om een samenwerking aan te gaan met powervrouw Roxanne Hehakaija (ook wel bekend als Rocky), het eerste en enige vrouwelijke lid van ’s werelds beste straatvoetbalteam, de Street Legends.

Inzamelingsactie

Op 8 april is FC Aalsmeer van start gegaan met de grote inzamelingsactie voor haar stichting Favela Streets. Deze stichting zet zich in voor jongeren in de sloppenwijken en biedt hen een toekomst aan. De actie wordt afgesloten met een grote voetbalclinic geleid door Rocky zelf. Jongens en meiden van FC Aalsmeer zetten zich in om in vier weken tijd zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Favela Streets.

De actie wordt groots afgesloten met een voetbalclinic bij FC Aalsmeer op zondag 19 mei. Alle jongens van 7 tot 13 jaar en meisjes van 7 tot 16 jaar van zowel de club als buiten de club zijn welkom. Tijdens deze dag leren zij verschillende voetbal trucjes, technieken en worden zij uitgedaagd door Rocky.

Opleidingsprogramma

Favela Streets is een opleidingsprogramma voor jongeren om zelfstandige voetbaltrainers te worden binnen hun eigen wijken, zodat zij zelfactiviteiten kunnen organiseren voor hun gemeenschappen. Door het delen van hun ervaringen, worden de jongeren bewust gemaakt van het aannemen van een positieve en constructieve houding, die hen in staat stelt om rolmodel te zijn voor hun collega ‘s. Favela Street is actief in onder andere Brazilië, Haïti, Curaçao en Nederland. Meer weten over de actie of het project Favela Streets? Kijk dan op www.fcaalsmeer.nl