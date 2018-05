Voetbal: Winst en verlies FCA en RKDES

Aalsmeer – Het was weer een bruisend weekend in Aalsmeer met de geraniummarkt en braderie in het Centrum en de druk bezochte veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Maar ook op sportgebied waren inwoners weer bijzonder actief. Zo werden inwoners bij de Windsurfclub uitgenodigd voor een kennismaking, hield de biljartvereniging een open middag en heeft Aalsmeer er een schaakkampioen bij!

Geen winst FCA zaterdag

Natuurlijk was er op de voetbalvelden zowel zaterdag als zondag veel te beleven. Het eerste team van FC Aalsmeer zaterdag wachtte op 12 mei een uitwedstrijd bij A.R.C. Het was een spannend duel, maar A.R.C. wist te winnen met 3-1. De rust gingen de ploegen in met 1-0 achter voor Aalsmeer. Er was dus nog alles mogelijk. In de tweede helft was het opnieuw A.R.C. dat als eerste wist te scoren: 2-0. FC Aalsmeer kwam terug tot 2-1 dankzij een doelpunt van Berry Kramer. Ook A.R.C. wist nog een keer de bal achter de keeper te krijgen. Eindstand 3-1. Helaas verlies voor Aalsmeer. Volgende week zaterdag 19 mei nieuwe kansen. Om 14.30 uur speelt FCA uit tegen Vitesse Delft.

Mooie overwinning FCA zondag

FC Aalsmeer zondag speelde 13 mei thuis aan de Beethovenlaan. De supporters kregen een prachtige wedstrijd te zien. Tegenstander was DIOS uit Nieuw-Vennep. In de eerste helft werd liefst vier keer gescoord, drie keer door Aalsmeer en één keer door DIOS. Een comfortabele 3-1 stand dus voor FCA. Halverwege de tweede helft wisten de Vennepers de bal in de netten te schieten: 3-2. Het werd nog spannend. De spelers van FCA voelden de druk en de aanval werd snel ingezet en met succes: 4-2. En dit was tevens de eindstand. Aalsmeer staat nu op de vijfde plaats in deze derde klasse. Aanstaande zondag 20 mei wacht een taai duel. Kickers’69 uit Leimuiden komt op bezoek. Aanvang wedstrijd is 14.00 uur.

Verlies voor RKDES

Voor RKDES geen gejuich. De Kudelstaarters hebben zondag 13 mei in de uitwedstrijd tegen ASC verloren met 2-0. Aanstaande zondag 20 mei moeten de vizieren weer op scherp. Stompwijk’92 komt op bezoek aan de Wim Kandreef. De wedstrijd begint om 14.00 uur en RKDES hoopt vele supporters te mogen begroeten.

Foto: www.kicksfotos.nl