Voetbal: RKDES nog in de race voor promotie

Kudelstaart – RKDES is nog in de race voor promotie omdat ze afgelopen zondag met 2-0 wist te winnen van het Rotterdamse Charlois. Doelpuntenmakers waren Erik Overvliet en Lennart Kok. Gijs Lentjes mocht dit keer in de basis starten terwijl ook goaltjesdief Indy van Koert na een vakantie weer in de basis begon.

Warm was het op sportpark Calslagen, zeer warm zelfs met temperaturen boven de 30 graden Celsius en dan nog al die warmte die van het kunstgras afkomt. Charlois bleek een geduchte tegenstander te zijn, grote mannen die er pittig ingingen en juist daarmee hebben de jongens van RKDES vaak wat moeite. De eerste kansen waren dan ook voor de Rotterdammers, maar het net werd gelukkig nog niet gevonden. Na 10 minuten moest Troy Zwanenberg zich al geblesseerd laten vervangen door Robin van der Steeg.

Na een kwartiertje voetballen kreeg ook de Afas/Nieuwendijk brigade aardige kansen. Over rechts kwam Rutger Spaargaren een paar maal goed door, maar een goal leverde dit allemaal niet op. Na 20 minuten had de plaatselijke FC een penalty moeten hebben toen Indy van Koert vrij kon inschieten maar van achteren onderuit werd getikt. Hij kreeg hem echter niet, absolute mis peer van de scheidsrechter. Ook Indy van Koert kwam in deze fase een paar keer goed door, maar telkens kwam RKDES een teenlengte te kort.

Vlak voor rust dan toch de voorsprong. Een vrije trap van Elias Elhadji belandde op het hooft van Erik Overvliet en hij kopte over de keeper heen de bal het doel in: 1-0. Net in de tweede helft een identieke situatie, maar ditmaal kon de Kudelstaartse luchtmacht er niet bij. Wilbert Klijmij redde fraai op een inzet van een Charlois speler, zodat de voorsprong in stand bleef. Charlois bleef de aanval zoeken en de Kudelstaarters bleven loeren op de counter.

Lennart Kok kwam in het veld en hij liet zich gelijk gelden door de 2-0 strak in de verre hoek te schieten. Indy van Koert kwam sterk door over rechts, dreigde de bal kwijt te raken, maar plots lag het leer voor de voeten van Lennart Kok en hij haalde dus hard uit. De laatste 20 minuten van de wedstrijd was er weliswaar een veldoverwicht voor Charlois maar de verdediging van RKDES bleef toch vrij gemakkelijk overeind zodat de 2-0 over de eindstreep werd getrokken.

Prima prestatie in deze hitte. Zondag 9 juni op neutraal veld tegen Esto uit Bodegraven. De winnaar van deze wedstrijd promoveert naar de tweede klasse en de verliezer krijgt dan nog een herkansing. Waar die wedstrijd gespeeld gaat worden, is nog niet bekend. Hou daarom de media goed in te gaten, want de voetballers van RKDES hopen toch dat veel Kudelstaarters hen komen aanmoedigen. Eppo

Ook winst FCA zaterdag

FC Aalsmeer zaterdag heeft eveneens winst weten te boeken en is door naar de volgende ronde. Thuis aan de Beethovenlaan pakte FCA een 3-1 overwinning op ASV Arsenal.

Foto: RKDES