Voetbal: FCA JO15-3 naar KNVB-finale!

Aalsmeer – De voetballers van F.C.A. JO15-3 speelden afgelopen zaterdag 5 mei thuis de halve finale tegen Hillegom. Er werd door beide ploegen niet gescoord. Strafschoppen moesten na zeventig minuten spelen gaan bepalen wie naar de finale mocht.

Wie heeft de sterkste zenuwen en weet de finale te halen? De eerste twee penalty’s van beide ploegen waren raak. De derde van Hillegom werd knap gestopt door keeper Milan. Daarna miste geen van beide partijen meer.

Finale in Uithoorn

De ontlading bij de spelers en coach na de laatste raak geschoten penalty was groot, want dat betekent dat FC Aalsmeer JO15-3 naar de KNVB-finale gaat op zondag 3 juni om 11.30 uur op het complex Randhoorn van de Legmeervogels in Uithoorn. De tegenstander is CDW JO15-2 uit Wijk bij Duurstede.

Gaat het FC Aalsmeer JO15-3 lukken om deze tegenstander te verslaan en de beker mee naar Aalsmeer te nemen? Noteer 3 juni alvast in de agenda en kom deze voetballers aanmoedigen. De mannen kunnen alle steun gebruiken.

Foto: www.kicksfotos.nl