Voetbal: Dames 1 RKDES wint van FCA (3-0)

Aalsmeer – De vrouwelijke dorpsderby stond afgelopen zaterdag 11 mei op het programma bij het damesvoetbal. Dames 1 van RKDES Kudelstaart kwam naar de Beethovenlaan in de Hornmeer om het op te nemen tegen Dames 1 van FC Aalsmeer. Het werd een pittige ‘pot’ voetbal met kansen voor beide ploegen. Echter RKDES was duidelijk de meerdere en wist drie maal te scoren. De dames FCA hadden minder geluk en kwamen niet voorbij de doelvrouw van DES. De eindstand was 0-3. RKDES met een overwinning terug naar Kudelstaart.

Heren FCA en RKDES

De eerste herenteams van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart hebben eveneens afgelopen weekend gevoetbald. FCA zaterdag speelde uit tegen Victoria en wist met 3-2 te winnen. FCA zondag kreeg DRL thuis op bezoek. Aalsmeer was deze middag op dreef en wist een 4-1 winst op het scorebord te zetten. Het eerste van RKDES moest naar Ridderkerk om het op te nemen tegen het eerste van SV Slikkerveer. Een supportersbus reisde mee uit Kudelstaart om RKDES aan te moedigen. De support heeft geen overwinning gegeven, wel een 2-2 gelijk spel. Enigszins teleurgesteld werd de terugreis naar Kudelstaart ingezet.

Foto: www.kicksfotos.nl (damesvoetbal)