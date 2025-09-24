Voedselbank organiseerde BBQ voor vrijwilligers

De Ronde Venen – Voedselbank De Ronde Venen heeft eerder deze maand een feestelijke barbecue georganiseerd om haar vrijwilligers te bedanken voor hun waardevolle en onmiskenbare inzet. Tijdens de BBQ ontmoetten de vrijwilligers elkaar in een ontspannen sfeer en genoten zij van lekker eten en gezelligheid.

Sinds de oprichting van Voedselbank De Ronde Venen speelt het team van vrijwilligers een cruciale rol in de dagelijkse operatie. Ze verzamelen, sorteren en distribueren voedsel en kleding ten behoeve van de gezinnen die in De Ronde Venen afhankelijk zijn van hun hulp. Dankzij hun enthousiasme en harde werk is de Voedselbank in staat mensen te ondersteunen die tijdelijk in problemen verkeren.

“Het is dankzij de inzet van onze vrijwilligers dat wij ons werk goed kunnen doen. We willen hen met dit samenzijn bedanken voor hun tijd, energie, betrokkenheid en liefde die ze dagelijks in dit belangrijke werk steken”, zegt Willem van den Bruinhorst, voorzitter van Voedselbank De Ronde Venen. “Graag zetten wij hen op deze manier, ook letterlijk, in het zonnetje”.

De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Stichting Eiland van Hein die hun locatie ter beschikking stelde en door Poelier de Haan uit Vinkeveen die de BBQ sponsorde.

Op de foto: Voorzitter van de Voedselbank Willem van den Bruinhorst omringd door medewerkers van poelier de Haan. Foto: aangeleverd.