Vinkeveen – De zomer in Vinkeveen is niet compleet zonder de jaarlijkse markt op woensdag 16 juli. Voor de 46e keer organiseert Stichting Vinkeveen Promotion dit geliefde evenement, dat inmiddels is uitgegroeid tot een ware traditie in de regio. Van 10.00 tot 21.00 uur een bruisende markt vol leven, gezelligheid en verrassingen voor jong en oud. De jaarmarkt strekt zich uit over de Heul, Herenweg en Heulweg tot aan de brug van Kerkelanden. Bezoekers kunnen zich verheugen op meer dan 120 kramen met een gevarieerd aanbod: van ambachtelijke producten en mode tot lekkernijen, woonaccessoires en unieke vondsten. Ook zijn er gezellige terrasjes waar je even kunt neerstrijken met een hapje of drankje, terwijl je geniet van de levendige sfeer.

Wat de jaarmarkt zo bijzonder maakt, is de warme, dorpse sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. Het is dé plek waar buren elkaar weer eens spreken, kinderen zich verwonderen over al het moois en bezoekers van buitenaf kennismaken met de charme van Vinkeveen. Of je nu komt om te shoppen, te proeven of gewoon te genieten van de ambiance, er is voor ieder wat wils.

Let op: verkeersmaatregelen

Om het evenement veilig en soepel te laten verlopen, zijn er enkele verkeersmaatregelen van kracht. De Herenweg tussen Kerklaan en Demmerik is 16 juli van 05.00 tot 21.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen bestemmingsverkeer kan beperkt via de Heulweg het gebied bereiken. Bezoekers wordt aangeraden om via de Uitweg te rijden als zij vanaf de Wilgenlaan, Spoorlaan of Demmerik komen. Zorg dat je op tijd bent en houd rekening met de wegsleepregeling.

Op de foto: Genieten op de Vinkeveense jaarmarkt. Een bruisende markt vol leven, gezelligheid en verrassingen voor jong en oud. Foto: aangeleverd.