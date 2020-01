Verwarring rond legen blauwe bak

Aalsmeer – Er is in de wijk rond het centrum verwarring ontstaan rond het legen van de blauwe bak. Het papier werd en wordt iedere tweede vrijdag van de maand opgehaald en dus werd afgelopen 10 januari massaal de blauwe container aan de weg gezet.

Vanwege de feestdagen en oud en nieuw heeft Meerlanden deze ophaalservice eenmalig verplaatst naar de derde vrijdag van de maand. Hiervan wordt overigens wel melding gedaan op de afvalkalender, niet op het maandelijkse schema waarop het ophalen van groen en grijs wordt aangegeven, maar in een vakje onderaan op de kalender.

Gedacht werd afgelopen vrijdag in eerste instantie dat Meerlanden laat was en wellicht is er een uitloop naar zaterdag en dus stonden de blauwe bakken veelal ook de hele zaterdag op de stoepen langs de weg.

Zaterdagmiddag had de ‘tam tam’ uiteindelijk wel zijn werk gedaan en zijn de meeste papiercontainers weer naar binnen gehaald. Wellicht was er bij sommige bewoners nog de gedachte dat Meerlanden op zondag een ophaalrondje zou gaan rijden, maar het afvalverwerkingsbedrijf is toch echt op zondag gesloten.

Dus, haal maar binnen de papierbak, eerst is het nu de beurt aan de groene (gft-afval) en op vrijdag 17 januari komt de Meerlanden langs om de blauwe container te legen!

Foto: Blauwe containers aan de weg afgelopen zondag in de Seringenstraat.