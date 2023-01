Vervolg werkzaamheden aan (begin) Uiterweg

Aalsmeer – De werkzaamheden aan het begin van de Uiterweg gaan afgemaakt worden. In het najaar vorig jaar heeft Van Gelder een nieuw riool aangebracht in het deel van de Uiterweg tussen de kruisingen met de Zijdstraat en de Grundelweg en nu gaat dit wegvak vanaf maandag 23 januari opnieuw bestraat worden. Tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug wordt ook een nieuwe damwand aangebracht.

Meerdere fases

De werkzaamheden zullen zo’n acht weken in beslag nemen en worden in meerdere fases uitgevoerd. Gestart wordt met het eerste gedeelte van de Uiterweg tot aan de Grundelweg. De Uiterweg blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via het Praamplein en de Grundelweg. Tijdens fase twee tot en met vijf, vanaf 13 februari, volgt bestrating van het gedeelte tussen de Grundelweg en de Dick Baardsebrug en het plaatsen van de nieuwe damwand. De Uiterweg blijft bereikbaar door middel van een om-en-om-regeling over één weghelft met overdag begeleiding door verkeersregelaars en in de avond en nacht via verkeerslichten. Tijdens het aanbrengen van de damwand wordt tijdens het inhijsen alle verkeer stilgezet in verband met de veiligheid. Hierdoor kunnen wachttijden van meerdere minuten voorkomen.

Twee avonden/nachten dicht

Fase drie is de meest ingrijpende, want dan wordt de Uiterweg twee nachten geheel afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur. De planning van deze werkzaamheden is begin maart, maar de exacte datums worden tijdig bekend gemaakt. Omdat verkeer van en naar de Uiterweg deze avonden en nachten niet mogelijk is, gaat Van Gelder een pendelbus inzetten om bewoners tussen hun woningen van en naar de kruising met de Grundelweg te brengen.

Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar Ing. W.G. Verbij via wverbij@vangelder.com. Vermeld in dit bericht naam, vraag en contactgegevens en er wordt binnen een dag contact opgenomen.