Vermist: Jakub Bialek

Aalsmeer – De politie Aalsmeer Uithoorn roept om om uit te kijken naar Jakub Bialek. De 22-jarige man is op 13 mei voor het laatst gezien in Aalsmeer. Daarna is er niets meer van hem vernomen.

Jakub heeft geen contact met zijn familie opgenomen. Zij maken zich ernstige zorgen om Jakub, omdat hij medicijnen moet innemen. Jakub is ongeveer 1.71 meter lang en zijn haarkleur is donkerblond.

Inwoners die informatie over deze vermissing hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070.

Zaaknummer is: 2019100579.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn