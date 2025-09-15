Mijdrecht/Haarlem – Op het winderige korfbalveld in Haarlem stond zaterdag 13 september de wedstrijd tussen Haarlem en Atlantis op het programma.

Atlantis begon de wedstrijd onder niveau en keek al snel tegen een achterstand aan. Binnen korte tijd stond het 6-1 voor Haarlem, Atlantis liep vanaf dat moment achter de feiten aan. De ploeg uit Mijdrecht wist slechts een keer te scoren in de eerste helft. In de laatste vijf minuten voor rust werd er door beide teams niet meer gescoord, wat leidde tot een teleurstellende ruststand van totaal maar zeven doelpunten.

Atlantis wist dat er iets moest veranderen. Na de rust kwam het team beter uit de kleedkamer en wist toen wel te scoren. De stand werd teruggebracht tot 8-4, maar Haarlem hield het initiatief. Door het lastige, waaiende weer en een verdedigend Haarlem kon Atlantis het gat niet echt dichten. Uiteindelijk liep Haarlem verder uit en werd de wedstrijd afgesloten met een eindstand van 14-7 in het voordeel van de thuisploeg.

Zaterdag 20 september speelt Atlantis een thuiswedstrijd tegen Velocitas, om 15.30 uur in Mijdrecht.

Verlies voor Atlantis in Haarlem. Foto: aangeleverd.