Verkiezingen EP: VVD blijft grootste partij in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer is de VVD de grootste gebleven bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De liberalen kregen in deze Noord-Hollandse gemeente 22,8 procent van de stemmen. Dat betekent een stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de partij op 20,7 procent uitkwam.

De PvdA boekt een forse winst en stijgt daarmee naar de tweede plaats. De partij van Europees lijsttrekker Frans Timmermans haalde 14,7 procent van de stemmen (dit was vijf jaar geleden 7,4 procent). Forum voor Democratie volgt op de derde plaats. De partij die in maart de Provinciale Statenverkiezingen won, behaalde 14,6 procent van de stemmen. Deze nieuwkomer deed de vorige keer niet mee.

Op de vierde plek komt het CDA. De christendemocraten verloren kiezers en noteren 13,7 procent. Dat was bij de vorige EU-verkiezingen 16,8 procent.

Als vijfde eindigt D66, dat met 6,6 procent een aanzienlijk lager percentage kiezers wist te trekken dan vijf jaar geleden (14,8 procent).

De rest van de top 10 ziet er als volgt uit: GroenLinks behaalde 6,1 procent van de stemmen (was 3,8 procent); ChristenUnie-SGP noteert 6,0 procent (was 6,4 procent); 50Plus komt op 4,4 procent (was 3,9 procent); PVV kreeg 3,5 procent (was 13,7 procent); De Partij voor de Dieren eindigt als tiende partij met 3,1 procent van de stemmen (was 4,1 procent).

Grootste winst PvdA

De PvdA boekte de grootste winst van alle partijen die vijf jaar geleden ook meededen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Forum voor Democratie komt in Aalsmeer als grootste nieuwkomer binnen.

Opkomst 45 procent

In Aalsmeer kwam 45,0 procent van de 23.090 kiesgerechtigde inwoners naar het stemlokaal. Dat betekent een duidelijke stijging ten opzichte van 2014, toen de opkomst 38,1 procent was. De opkomst in de gemeente is hoger dan de landelijke, die op 41,9 procent uitkwam.