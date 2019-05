Verkeersexamen op basisscholen

Aalsmeer – In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft de gemeente ook dit jaar het verkeersexamen voor de oudste leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer georganiseerd. Doel hiervan is de jongens en meiden, die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs in veelal omliggende gemeenten gaan, te leren zich op een veilige manier door het verkeer te bewegen.

Op dinsdag 14 mei is dit verkeersexamen afgenomen in Aalsmeer en op donderdag 16 mei in Kudelstaart. Wethouder Robert van Rijn gaf beide dagen het startschot en wenste de leerlingen veel succes. Voor de jongens en meiden was een route uitgezet met speciaal geplaatste verkeersborden. Op verschillende punten in het parcours werd door ouders en leerkrachten in de gaten gehouden of de fietsers zich aan de verkeersregels hielden. In totaal hebben zo’n 450 leerlingen uit Aalsmeer en Kudelstaart het verkeersexamen afgelegd.

Wethouder Rober van Rijn van verkeer: “Het is heel belangrijk dat kinderen weten hoe ze veilig zijn in het verkeer. Zeker voor de leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan is dit belangrijk. De veiligheid van kinderen in het verkeer staat voorop. Dit verkeersexamen draagt daar aan bij.”

Foto: Gemeente Aalsmeer