Verbeterplan voor Uiterweg in commissie Ruimte

Aalsmeer – Beeldvormende vergaderingen staan er aanstaande dinsdag 4 en donderdag 6 oktober op het programma voor de commissies Ruimte en Maatschappij & Bestuur. Tijdens de commissie Ruimte op dinsdag wordt een presentatie gegeven over de reconstructie van de Uiterweg. Doordat de Uiterweg een doodlopende smalle weg is en er langs deze weg veel woningen en bedrijven liggen, is het leefbaar en bereikbaar houden van dit gebied tijdens werkzaamheden een grote uitdaging. In de afgelopen periode is er een verbeterplan opgesteld waarin de wijze waarop het onderhoud kan worden aangepakt, inzichtelijk is gemaakt. Als eerste project wordt het gedeelte aangepakt waar de verzakking meer is dan de overige delen en waar bij bepaalde weersomstandigheden water op de weg blijft staan. Sprekers zijn Ton Rohde, projectmanager bij de gemeente, en Jeroen Polderman, adviseur van Iv-infra, die onderzoek naar verbetering van de Uiterweg heeft uitgevoerd. Portefeuillehouder is wethouder Dick Kuin.

Maatschappij & Bestuur

Op donderdag komt vervolgens de commissie Maatschappij & Bestuur bijeen. Aan de orde komen de Zuidoosthoek, Westeinderscheg en er wordt informatie gegeven over de jeugdhulp in Aalsmeer. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur, zijn openbaar en vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.