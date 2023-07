Vera Keessen nu officieel kinderburgemeester

Aalsmeer – Een feestelijke start kende de raadsvergadering van donderdag 13 juli. De officiële overdracht van de ambtsketting voor kinderburgemeesters stond op het programma. Allereerst werd Stan van Kessel bedankt voor het prima vervullen van deze functie afgelopen jaar. Als dank kreeg de voormalige kinderburgemeester een collage met foto’s van zichzelf tijdens openbare optredens.

Foto-collage voor Stan van Kessel.

Hierna werd Vera Keessen voorgesteld. De 11-jarige is voor een jaar gekozen om kinderburgemeester van Aalsmeer te mogen zijn. Vera is 11 jaar en gaat volgend schooljaar naar groep 8 op de Jozefschool. Een van de speerpunten van de jeugdige Aalsmeerse is armoe meer bespreekbaar maken. Vera is de negende kinderburgemeester in Aalsmeer.

Bloemen van burgemeester Oude Kotte voor Stan en Vera.

Aan Stan de eer om de ambtsketen bij Vera om te hangen. Beiden werden tot slot getrakteerd op een boeket bloemen en natuurlijk op applaus van het college, de raadsleden en de aanwezigen op de publieke tribune.

Foto’s: www.kicksfotos.nl