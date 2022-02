Veen en Amstelland On Stage gaat (online) door! 

Regio – Hoe kun je als vmbo-leerling je beroepskeuze maken als stages wegvallen en opleidingsdagen worden geannuleerd? En dat terwijl de keuze voor een beroep al moeilijk genoeg is! Juist daarom gaat Veen en Amstelland On Stage door. Voor het Beroepenfeest is Digimatch het online alternatief; leerlingen oriënteren zich online op hun mogelijkheden en ‘solliciteren’ voor de Doe Dag. Dit werkbezoek vindt fysiek plaats op 2 juni 2022. Meedoen? Kan nog!

VMBO On Stage is een beroepenoriëntatieproject voor meer dan duizend vmbo-leerlingen uit de regio, waaronder De Ronde Venen. “Dit project brengt leerlingen en lokale beroepsbeoefenaren met elkaar in contact”, legt Gerry Bras uit. Zij is bestuurslid van Zakenvrouwen De Ronde Venen en actief betrokken bij de werving van bedrijven voor VMBO On Stage. “Hoe gaaf is het dat de leerlingen op één dag kunnen kennismaken met zowel een advocaat, een boer, een onderwijsassistent en een architect? Zoiets vind je nergens!”

Waarom meedoen?

Al meer dan 160 beroepsbeoefenaren hebben zich aangemeld voor deze editie van Veen en Amstelland On Stage. Doel is dat aantal op te schroeven naar meer dan tweehonderdvijftig. “Het geeft een goed gevoel om toekomstige vakmensen te helpen bij hun beroepskeuze”, vult José Boesten aan. Zij is voorzitter van de Ondernemersvereniging Abcoude en Baambrugge en werft zoveel mogelijk bedrijven uit deze kernen voor deelname aan Veen en Amstelland On Stage. “Bovendien is het dé kans om met toekomstige medewerkers en collega’s in contact te komen’’, stelt José. “Zo kun je hen enthousiast maken voor jouw vak en bedrijf. En tot slot; met jouw deelname laat je zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Ik zeg: doen!”

Hoe werkt het?

Beroepsbeoefenaren schrijven zich in via de site: www.veenenamstellandonstage.nl. Dat kan tot 1 maart. De leerlingen kunnen zich via de website oriënteren op de deelnemende beroepen. Vervolgens schrijven ze een motivatie aan de bedrijven. Als het klikt, worden afspraken gemaakt over de Doe Dag. Leerlingen brengen dan een bezoek aan het bedrijf en lopen dan een dagdeel mee. Zo krijgen zij een goed beeld van het beroep en alles wat daarbij komt kijken.

Alle beroepen zijn welkom. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via www.veenenamstellandonstage.nl.