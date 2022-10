Aalsmeer – Zaterdag 15 oktober omstreeks kwart over drie in de middag is de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Oosteinderweg.

Volgens een omstander ging er een klepje van de schoorsteen niet meer open, daardoor ontstond een kleine brand en veel rookontwikkeling in de woning.

De brandweer heeft de woning geventileerd en het vuurtje geblust. Zover bekend raakte er niemand gewond.

De Oosteinderweg was tijdelijk gedeeltelijk afgesloten.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen