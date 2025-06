Veel publiek en mooie opbrengst Lions Badeendenrace

Aalsmeer – Het was weer een geweldig (kinder)feest afgelopen zaterdag 28 juni in het Hornmeerpark. Daar vond in de prachtige feestelijk aangeklede vijver de tweede Lions Badeendenrace plaats. De weersomstandigheden waren ideaal en vele honderden toeschouwers waren naar het park gekomen om dit festijn weer mee te maken. De middag begon met een geweldig optreden van de bekende girlband UNITY met Naomi, Jayda, Demi en de Aalsmeerse Maud Noordam. Het publiek reageerde enthousiast en vooral het meezingen door de meisjes en jongens op de eerste rijen was duidelijk dat deze openingsact echt een ‘schot in de roos’ was.

Burgemeester en Dagobert

Daarna was het de beurt aan burgemeester Gido Oude Kotte en de als Dagobert Duck uitgedoste speaker Mike Multi om het startschot te geven. Vrijwilligers van de Brandweer Aalsmeer stonden klaar met hun brandspuiten om de badeenden op weg te helpen naar de overkant. De wind stond helaas in de verkeerde hoek dus de eenden moesten pal tegen de wind in naar de finish. Een hele uitdaging voor de brandweer maar ook deze klus voerden ze prima en perfect uit.

De talrijke grotere eenden aan de kant keken toe en zagen dat alles naar wens ging. Na ongeveer een half uur bereikte de kopgroep de overkant. Welke eend zou zo slim zijn om als eerste de ingang van de trechter te vinden?

Uiteindelijk lukte het badeend 1799 als eerste te finishen en bezorgde daarmee de eigenaar van dit nummer de eerste prijs van deze race: een gave Playstation 5 disc edition. De 47 eenden die daarna finishten, leverden de eigenaren van die nummers ook prachtige prijzen op.

Scouting en Living Memories

Na deze spannende finish kregen de vertegenwoordigers van Scouting Wiol & Willem Barendsz en Stichting Living Memories ieder een cheque van 5000 euro uitgereikt. In totaal adopteerde het Aalsmeerse publiek ruim 4500 badeenden en samen met vele enthousiaste sponsors resulteerde dit dus in een prachtige netto-opbrengst van 10.000 euro. Onnodig te zeggen dat de goede doelen hiermee bijzonder in hun nopjes waren! Dit overtrof al hun verwachtingen.

Volgend jaar weer

Gezien het succes van ook deze tweede Badeendenrace en alle enthousiaste reacties uit het publiek, is de Lionsclub Aalsmeer vast van plan om in juni 2026 weer badeendenrace te organiseren.

Foto’s: www.kicksfotos.nl