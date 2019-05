Veel informatie en vrolijkheid over Fairtrade

Aalsmeer – Woensdagavond 8 mei was er een avond over Fairtrade in De Oude Veiling. De opkomst was door de voetbalwedstrijd van Ajax niet zo groot, maar de informatie des te indrukwekkender. Peter d‘Angremond vertelde dat het droevig gesteld is in de koffiehandel. Veel koffieboeren kunnen het hoofd niet boven water houden. Ze stoppen met het verbouwen van koffie en trekken naar de stad. Daar is ook geen werk, dus vervallen ze in armoede. Dit allemaal in verband met de veel te lage prijs op de wereldmarkt voor koffie. De Fairtrade koffieboeren redden zich gelukkig wel, zij krijgen een eerlijk loon en de extra premie waarvan veel gedaan kan worden.

Bloemen

In de bloementeelt in Kenia gaat het uitstekend volgens Marja Oudhuis van Bilashaka Flowers in Kenia. Het bedrijf werkt maatschappelijk verantwoord met zonnepanelen en recycled gietwater. De arbeiders verdienen een eerlijk loon en ontvangen een premie waarmee ze zelf mogen beslissen wat ermee gedaan kan worden. Zo is er een middelbare school gebouwd en een ziekenhuisje opgezet.

Koffieproeverij

De koffieproeverij die avond verliep naar wens. Er konden vier fairtrade koffiemerken geproefd worden. De uitslag was verrassend, maar over smaak valt niet te twisten toch?! De bananencakes gebakken door de bakkerij van GewoonDoen waren verrukkelijk en de muziek spetterend. De muzikanten kwamen uit Senegal en speelden en dansten vol overgave. Er werd zelfs door een bezoeker mee gedanst.

Er waren veel Fairtrade producten uitgestald door de Wereldwinkel Aalsmeer en er was een infotafel van de werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer. “Wie er niet was heeft echt veel gemist”, aldus Betty Kooij van de Werkgroep.

Mocht u mee willen werken aan meer informatie verspreiden over Fairtrade in Aalsmeer dan kan informatie opgevraagd worden bij de contactpersoon Betty Kooij via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl. Via de website www.fairtradegemeenten.nl is meer te lezen over eerlijke producten en eerlijke handel.