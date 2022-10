Veel belangstelling voor Techniek Driedaagse

Aalsmeer – Op de Techniek Driedaagse bruiste het drie dagen lang van de techniek. In de hal bij Van Vliet Containers in Aalsmeer volgden bijna 4.000 leerlingen uit groep 7 en 8 en de brugklas technische workshops. Met veel enthousiasme werd er vloerverwarming aangelegd, metaal bewerkt en met een graafmachine gegraven.

Alle workshops van de Techniek Driedaagse werden gegeven door lokale technici, met ondersteuning van vele vrijwilligers. Verspreid over acht verschillende branchehoeken gingen leerlingen aan het werk. Bij de branchehoek Duurzaamheid bouwden leerlingen een windmolen, ontdekten zij de werking van een warmtepomp, legden ze zelf vloerverwarming aan en mochten ze elektrisch vervoer uitproberen. Daartegenover was de branche ICT & Nieuwe Media. Leerlingen ontdekten de mogelijkheden van een VR-bril en maakten een hologram.

Ook in de branchehoeken Installatietechniek, Robotica en Automotive & Logistiek is ijverig gewerkt. Zo sloot Ghassan bij Robotica een stoplicht aan. “Ik heb altijd al willen weten hoe het werkt met die draadjes’’, zei hij. Meer tijd om te kletsen had hij niet; zijn werk wacht. Vrijwilliger Henri keek tevreden toe: “Het is ontzettend leuk als leerlingen zo geïnteresseerd zijn en het vak willen leren. Daar doen we het voor!’’

Jongeren inspireren

Wethouder Bart Kabout (Onderwijs) bezocht zelf ook de Techniek Driedaagse: “Bij dit evenement maken de jongeren echt kennis met techniek. Het is leuk om te zien hoe enthousiast ze er over zijn. Ze kunnen verschillende technische beroepen uitproberen en ontdekken waar hun talent ligt. Mooi ook dat zoveel bedrijven en vrijwilligers zich inzetten om de jeugd te inspireren aan de slag te gaan met techniek.”

Op de Open Avond kwam een recordaantal van bijna 2000 ouders met kinderen en andere geïnteresseerden een kijkje nemen. Projectleider Karin Wateler van Technet Amstel & Venen was erg blij met deze grote belangstelling. “Omdat ouders een belangrijke rol spelen bij de keuze voor de opleiding van hun kind is het belangrijk dat ook zij ervaren hoe divers techniek is, welke kansen er liggen en hoe blij hun kinderen hiervan worden.”

De Techniek Driedaagse is een initiatief van TechNet Amstel & Venen. Een samenwerkingsverband tussen regionale bedrijven, het onderwijs en de gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer en Nieuwkoop. Meer informatie staat op: technetamstelenvenen.nl/techniek-driedaagse.