Veel animo voor Dorpsronde van Rijsenhout op 16 juni

Rijsenhout – Over vier weken wordt na een onderbreking van twee jaar de 56ste Dorpsronde van Rijsenhout verreden. Niet alleen kijken de organisatoren van de Stichting Wielervrienden uit naar de herstart op donderdag 16 juni, ook bij de renners is de animo bijzonder groot. Op dit moment telt de startlijst van de mannenkoers al ruim zestig renners, onder wie prof Raymond Kreder, Tom Vermeer, Niels Boogerd, Rick van Breda, Remco Schouten, Daan Hoeks en Edwin de Graaff. Met Luke Kooij en Tristan Geleijn komen ook twee thuisrijders aan de start. Het vrouwenpeloton telt voorlopig ruim dertig namen. Ook dit jaar zijn er in drie leeftijdscategorie races voor de Rijsenhoutse jeugd van 5 tot en met 12 jaar.

Owen Geleijn teamplayer

Rijsenhoutse topper Owen Geleijn nam vorige week met zijn ploeggenoten van Jong Jumbo Visma deel aan de Ronde van Hongarije, een profkoers van eerste categorie. Geleijn cijferde ook ditmaal zijn eigen ambities weg voor de kopmannen van zijn team. In de eerste rit loonde dat met een sprintzege van Olav Kooij. Na diens val en opgave, de dag erna, werd er gewerkt voor plaatsvervangend sprinter David Dekker. Geleijn, die zich vooral in het eerste deel van de etappes verdienstelijk maakte met controlerend werk in de spits van het peloton, kon in de laatste rit met een finish bergop voor eigen resultaat rijden: 43ste. Na vijf wedstrijddagen eindigde hij als 62ste in het klassement.

De Aalsmeerse jeugdrenster Jytte Timmermans werd afgelopen zondag achter vier koplopers vijfde en eerste meisje bij districtskampioenschappen in Wijde Wormer. De 14-jarige renster van UWTC heeft zich daarmee geplaatst voor het NK-jeugd op 11 juni in Nijverdal.