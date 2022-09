Van grijs naar blond en bruin: Feestweek voor iedereen!

Aalsmeer – De Feestweek in de tent op het Praamplein startte afgelopen zondag 4 september met een tentdienst door de gezamenlijke kerken in Aalsmeer. Thema was ‘Niet Normaal’. De dienst werd bijgewoond door vele inwoners van diverse leeftijden. Maandagavond was de tent vooral gevuld met jeugdig publiek en werd er in de hitte gestreden om de startvolgorde voor de Pramenrace die aanstaande zaterdag 10 september plaatsvindt. Dinsdag maakten de jongeren plaats voor de ‘oudjes’ tijdens het Nostalgisch Filmfestival. Een geliefde activiteit, zo bleek weer. Twee maal een volle zaal. Woensdag zakte de leeftijd van de bezoekers in de tent weer drastisch tijdens de Rabo Kindermiddag om in de avond weer te stijgen naar 18+ tijdens de eerste feestavond met de Aalsmeerse band Tiam en de hete mannen en The Dirty Daddies.

Leuke activiteiten tijdens de kindermiddag in de feesttent.

Dag van je Leven en ouderenmiddag

Vandaag, donderdag 8 september, organiseert de Stichting Dag van je Leven samen met Ons Tweede Thuis een gezellig dag voor mensen met een beperking en vanavond barst het feest los, ook wel de Aalsmeer avond genoemd, met Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Anita Meijer en de Marcel Fisser Band. Aanstaande vrijdag 9 september vervolgens weer een flinke plus qua leeftijd, want de (gratis) ouderenmiddag staat op het programma. De bezoekers worden getrakteerd op optredens van Willeke D’Estelle en Ronnie Tober. De ouderenmiddag begint om 14.00 uur.

Feestavonden en Pramenrace

Vrijdagavond vast weer van grijs naar blond en bruin tijdens de derde tent-feestavond. Deze avond gaan de spots onder andere aan voor Tino Martin met liveband, Kriss Kross Amsterdam en de ‘eigen’ Aalsmeerse dj Joost. Zaterdag is de dag van de Pramenrace met om 12.00 uur de start bij de Pontweg en vanaf ongeveer 16.30 uur de prijsuitreiking in de feesttent op het Praamplein. De tent is voor dit evenement open van 13.00 tot 17.30 uur. En zaterdagavond dan de feestelijke afsluiting van de feestweek met op het podium Pater Moeskroen, Jan Smit, Frans Duits, Gebr. Ko en het Meezingteam. De kaarten voor de feestavonden van donderdag tot en met zaterdag zijn overigens uitverkocht. Wel een toegangsbewijs? Ga genieten! Meer info op: www.feestweek.nl

‘Volle bak’ voor de bandjesavond in de feesttent.