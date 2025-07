Van Bellopad tot Drollopad? Een wandelroute onder druk

De Ronde Venen – Het Bellopad, ooit onderwerp van verhitte discussies over de inrichting en bestemming, is inmiddels omgetoverd tot een strak en uitnodigend wandelpad. Waar eerder de vraag speelde of het pad exclusief voor wandelaars of ook voor fietsers zou zijn, lijkt die storm inmiddels te zijn gaan liggen. Maar rust is er allerminst: een nieuwe bron van ergernis dient zich aan in de vorm van hondenpoep. Het Bellopad – vernoemd naar de locomotief die hier halverwege de vorige eeuw reed – is een wandelpad van 19 kilometer tussen Mijdrecht en Abcoude.

Een pad met potentie én problemen

Met de recente verharding en opknapbeurt heeft het Bellopad een metamorfose ondergaan. Veel inwoners waarderen de verbeteringen en maken dankbaar gebruik van de route voor een ommetje of een frisse neus. Ook hondenbezitters hebben het pad ontdekt als een fijne plek om hun viervoeter uit te laten. Maar juist daar wringt de schoen.

Steeds vaker melden wandelaars dat zij geconfronteerd worden met hondenpoep op het pad. Niet aan de zijkant, maar pontificaal in het midden van het zorgvuldig aangelegde traject. De ergernis groeit en met die frustratie ontstaan ook nieuwe bijnamen. In de volksmond wordt inmiddels met een knipoog gesproken over het ‘Drollopad’ een bijnaam die de gemeente vermoedelijk liever niet op de bewegwijzering ziet verschijnen.

Faciliteiten zijn er

Opvallend is dat de gemeente haar best heeft gedaan om het gedrag van hondenbezit in goede banen te leiden. Er zijn afvalbakken geplaatst en dispensers met poepzakjes beschikbaar gesteld. Toch lijkt dit niet voldoende om alle hondenbezitters aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen. De vraag rijst dan ook: ligt het probleem bij het gebrek aan voorzieningen of bij het gedrag van een kleine groep gebruikers?

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Het debat over hondenpoep op openbare plekken is niet nieuw, maar raakt hier aan een bredere kwestie: hoe gaan we met onze gedeelde ruimte om? Het Bellopad is een voorbeeld van een publieke voorziening die met gemeenschapsgeld is opgeknapt en bedoeld is voor iedereen. Dat vraagt om wederzijds respect en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid.

Een simpele handeling – het opruimen van hondenpoep – kan het verschil maken tussen een pad dat uitnodigt tot wandelen en een pad dat mensen liever mijden. De oproep aan hondenbezitters is dan ook helder: laat zien dat je het Bellopad waardeert en draag bij aan het behoud ervan. Want alleen samen houden we het pad schoon, veilig en prettig voor iedereen.

Van Bellopad tot Drollopad? Een wandelroute onder druk. Fotocompilatie: Wilco de Vries.