‘Valse enquête Vinkeveense Plassen’

De Ronde Venen – De zomer van 2025 staat voor veel recreanten op de Vinkeveense Plassen niet in het teken van ontspanning, maar van verzet. De aanleiding? Een omstreden bestemmingsplan van de gemeente De Ronde Venen, dat eerder op het laatste moment werd aangepast met ingrijpende maatregelen. En nu, als klap op de vuurpijl, een online enquête die volgens critici niets anders is dan bestuurlijke misleiding.

Misleiding

Sjuul Paradijs – voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf en tegenwoordig actief als uitgever en mediastrateeg via zijn bedrijf Trusted Media – is al tientallen jaren recreant op een dijksterrein aan de noordkant van de Plassen. Hij noemt de enquête een ‘meesterwerk in misleiding’ en een ‘voorbeeld van bestuurlijke manipulatie’. Volgens hem is het geen poging tot luisteren, maar een poging tot afleiden. Zijn opiniërende flair is helder: “De gemeente probeert met sturende vragen een beeld van draagvlak te creëren, terwijl de echte pijnpunten zorgvuldig worden vermeden.”

Nakijken

De enquête, die recentelijk werd verspreid, bevat volgens Paradijs geen enkele vraag over de kern van het conflict. Geen woord over het afbraakbeleid dat via amendement 22 op het laatste moment in het bestemmingsplan werd gepropt. Geen letter over de zonering die bewoners van legakkers dwingt hun huisjes deels af te breken. En geen enkele verwijzing naar de recreanten die al decennialang hun zomers op het water onder de rook van Amsterdam doorbrengen en nu het nakijken hebben.

Poppenkast

In plaats daarvan worden vragen gesteld over de wenselijkheid van een watertaxi, de grootte van tenten op legakkers en de definitie van een ‘Historisch schip’. “Van welke planeet komen de makers van deze enquête?”, vraagt Paradijs zich af. “Dit is geen burgerparticipatie. Dit is theater. Poppenkast.”

Paradijs vervolgt: “Wat het extra wrang maakt, is dat de enquête een schijn van netheid en transparantie wekt. Maar achter de schermen is het beeld anders. Dit voorjaar werden via amendement 22 aanzienlijke beperkingen in het bestemmingsplan gefrommeld, met steun van lokale partij Ronde Venen Belang. Een politieke pirouette, die vooral de bewoners van het Botsholgebied hard treft. Zij moeten hun bescheiden huisjes afbreken en hun biezen pakken. De schade is groot, het verdriet nog groter.”

Verzet groeit

Intussen groeit het verzet. Verschillende comités werken aan bezwaarschriften, onderbouwd met juridische argumenten en gebaseerd op de beginselen van behoorlijk bestuur. Via crowdfunding worden gespecialiseerde advocaten ingeschakeld om het bestemmingsplan aan te vechten bij de Raad van State. “Gedupeerden pikken het niet langer”, aldus Paradijs.

Zijn oproep is helder. “Sluit je aan. Wie zich geraakt voelt door de nieuwe regels, kan zich melden via bezwaarvinkeveen@gmail.com. De kosten van het juridische bezwaar worden gedeeld, de strijd wordt samen gevoerd. De zomer van 2025 is een zomer van meetlinten, handhavers en onzekerheid. Maar ook van solidariteit, van rechtvaardigheid eisen in plaats van buigen voor bestuurlijk prutswerk.” Paradijs roept het gemeentebestuur op om het compromis te zoeken, voordat het echt te laat is. “Deze schijnenquête is eerder een belediging dan een stap richting herstel van vertrouwen.”

Op de foto: Actievoerder en eilandrecreant Sjuul Paradijs: ‘Valse enquête Vinkeveense Plassen’. Foto: aangeleverd.