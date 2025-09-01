Valken strijden om nationale titel in Vinkeveen

Vinkeveen – Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 september vinden de Nationale Kampioenschappen Valk plaats op de Vinkeveense plassen. De ranke houten valken van soms wel meer dan 50 jaar oud strijden om het kampioenschap.

Er worden meer dan 30 boten verwacht en met al die kleurige spinakers is dat een mooi spektakel op de plassen. Voor toeschouwers en belangstellenden heel goed te zien vanaf het terras van het clubschip.

De eerste start is vrijdag om 11.00 uur. Er worden meerdere selectiewedstrijden gevaren op vrijdag en zaterdag om dan vervolgens zondag in drie heats de finale af te werken. De kampioen gaat uiteraard naar huis met de felbegeerde kampioenswimpel en de daarbij behorende glazen wisselbokaal.

Verjonging

Deelnemers komen uit het hele land. Zo varen er boten mee van het Amstelmeer, de Kagerplassen, Reeuwijk, Loosdrecht, uiteraard Sneek en omgeving, maar ook plaatselijke deelnemers verschijnen aan de start. Opvallend in deze bloeiende klasse is de verjonging. Steeds meer boten worden overgenomen door talentvolle jonge zeilers die overstappen naar de valk, omdat het een mooi schip is, spectaculair vaart met een flinke wind maar ook omdat het een levendige en sociale klasse is.

Onder auspiciën van het Watersportverbond ligt de organisatie in handen van Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude. Het wedstrijdcentrum is deze drie dagen gevestigd in het clubschip ‘De Schuit’, Baambrugse Zuwe 143F, Vinkeveen. Het comité staat onder leiding van wedstrijdleider Rob Beemster.

Meer informatie: www.valkenklasse.nl, info@valkenklasse.nl, Hub Sillen, tel. 06-14532178.

De fraaie kampioensbokaal. Foto: aangeleverd.