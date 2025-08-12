Vakantietassen-actie Uithoorn: groeiende behoefte aan zomerse steun 

Uithoorn – De zomervakantie is voor veel kinderen een tijd van ontspanning en avontuur. Maar voor een groeiende groep gezinnen in Uithoorn is vakantie vieren financieel niet haalbaar. Om deze kinderen toch een lichtpuntje te bieden, organiseerde de Diaconie van de Protestantse Gemeente Uithoorn ook dit jaar de inmiddels vertrouwde vakantietassen-actie.

Zorgelijke trend

Wat begon als een kleinschalig initiatief is uitgegroeid tot een omvangrijke jaarlijkse operatie. In 2021 werden 140 tasjes uitgedeeld, in 2023 waren dat er 180 en dit jaar steeg het aantal naar maar liefst 227. Een stijging die niet alleen getuigt van de inzet van de vrijwilligers, maar ook van een zorgwekkende maatschappelijke trend: steeds meer gezinnen kunnen de kosten van een vakantie niet dragen.

Genderneutrale inhoud

De vakantietassen zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en bevatten speelgoed en kleine verrassingen, zorgvuldig afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. Er werd bewust gekozen voor genderneutrale inhoud, zodat elk kind zich welkom voelt. De selectie van de kinderen gebeurde via een breed netwerk van lokale hulporganisaties, waaronder De Voedselbank, 0297-Help ons helpen, Vluchtelingenwerk, Buurtgezinnen, Ouder-Kind-Adviseurs van Uithoorn voor Elkaar en de Dorothy Leefgemeenschap.

‘Gratis winkelen‘

Een belangrijk onderdeel van de actie was de samenwerking met lokale ondernemers en organisaties. De diakenen konden ‘gratis winkelen’ in de voorraad van de Sinterklaasactie Uithoorn, waar al veel geschikt speelgoed beschikbaar was. Daarnaast droegen Hema, Zeeman, Albert Heijn Jos van den Berg en Stichting Speel Mee Uithoorn hun steentje bij. Laatstgenoemde zorgde voor een voucher voor gratis deelname aan de speelweek in de laatste week van de zomervakantie. Ook Cafetaria Eethuis Family en Kwalitaria Zijdelwaard deden een genereuze duit in het zakje met bonnen voor frietjes en ijsjes.

Net voor de start van de zomervakantie konden de door vrijwilligers ingepakte tasjes via de betrokken organisaties worden uitgedeeld. De actie verliep vlot, ondanks de omvang, en werd door zowel de kinderen als de vrijwilligers als bijzonder waardevol ervaren.

De Diaconie kijkt dankbaar terug op een geslaagde editie, maar benadrukt ook de urgentie van het onderliggende probleem. De stijgende aantallen laten zien dat armoede onder gezinnen met jonge kinderen in Uithoorn een groeiende realiteit is. Initiatieven als deze zijn hartverwarmend, maar ook een signaal dat structurele oplossingen nodig zijn.

Op de foto: Om kinderen toch een lichtpuntje te bieden, organiseerde de Diaconie van de Protestantse Gemeente Uithoorn ook dit jaar de inmiddels vertrouwde vakantietassen-actie. Foto: aangeleverd.