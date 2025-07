Vakantie Bijbel Week brengt jong en oud samen

Vinkeveen/Wilnis – De zomer is begonnen en dat betekent dat de bekende witte tenten van de Vakantie Bijbel Week (VBW) binnenkort weer verrijzen in Vinkeveen en Wilnis. Onder het thema ‘Ik zie jou!’ belooft het evenement dit jaar opnieuw een verbindende en inspirerende week te worden voor kinderen, tieners en volwassenen.

De tent in Vinkeveen wordt opgebouwd op het schoolplein van basisschool De Schakel en opent haar deuren op dinsdag 22 juli. In Wilnis vindt het programma plaats in het Speelwoud, naast de brandweerkazerne, en start op woensdag 23 juli. Beide locaties bieden een laagdrempelige en gastvrije sfeer, waar iedereen welkom is; of je nu bekend bent met de kerk of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er gebeurt.

De VBW is inmiddels een vaste waarde in de zomervakantie van de regio. Wat ooit begon als een initiatief voor basisschoolkinderen, is uitgegroeid tot een breed gedragen dorpsactiviteit waar ontmoeting, creativiteit en geloof centraal staan. Het thema van dit jaar ‘Ik zie jou!’ benadrukt het belang van gezien worden, gehoord worden en er mogen zijn. Een boodschap die in deze tijd misschien wel relevanter is dan ooit.

Voor kinderen tot en met groep 8 is er dagelijks een gevarieerd programma met Bijbelverhalen, zang, knutselactiviteiten, sport en spel, kindertheater en gezamenlijke maaltijden in de tent. Voor tieners is er in de avonden een apart programma dat inspeelt op hun belevingswereld, met ruimte voor diepgang, plezier en ontmoeting. Ook volwassenen worden niet vergeten: zij kunnen deelnemen aan diverse activiteiten die in en rond de tenten worden georganiseerd.

Wie meer wil weten of zich wil aanmelden, kan terecht op de websites www.hervormdvinkeveen.nl en www.hervormdwilnis.nl. Daar zijn ook de contactgegevens te vinden voor wie vragen heeft of wil bijdragen als vrijwilliger.

Op de foto: De VBW is inmiddels een vaste waarde in de zomervakantie van de regio. Foto: aangeleverd.