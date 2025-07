Uitstapjes voor deelnemers de Zonnebloem

Mijdrecht – In de laatste week van juni stonden er twee uitstapjes op het programma voor de deelnemers van de Zonnebloem, afdeling Mijdrecht.

Maandag 23 juni is een aantal deelnemers en vrijwilligers op pad gegaan om te wandelen op het Landgoed Boekesteyn in ‘s-Graveland. Deze wandeling is door zijn lengte en door de wandelpaden geschikt voor mensen die minder mobiel zijn. Ook mensen in een rolstoel of die gebruik maken van een rollator konden hierdoor goed deelnemen.

Donderdag 26 juni was een uitje georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in techniek en militair materieel. In het Nationaal Militair Museum Soesterberg is Nederlands grootste militaire collectie te bewonderen. In het museum hangen vele vliegtuigen aan het plafond. Op het buitenterrein zijn nog meer (militaire) vliegtuigen te bewonderen. Ook is er een collectie van uniformen die door de jaren heen zijn gebruikt. De deelnemers keken hun ogen uit. In beide gevallen werd de inwendige mens niet vergeten. De deelnemers en vrijwilligers konden tijdens de lunch nog bijpraten over hun ervaringen.

Wandelen op het Landgoed Boekesteyn in ‘s-Graveland. Foto: aangeleverd.