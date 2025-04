Uithoorns verborgen crisis: jongeren zonder toekomstperspectief

Uithoorn – In Uithoorn speelt zich een stille crisis af. Eén op de dertien jongeren tussen de 15 en 27 jaar heeft geen werk en gaat niet naar school. Dit betekent dat van de 4.210 jongeren in deze leeftijdsgroep, ongeveer 350 jongeren zonder werk of opleiding zitten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Deze jongeren bevinden zich in een kwetsbare positie. Zonder de structuur van school of werk, missen ze niet alleen de kans om vaardigheden te ontwikkelen, maar ook de sociale contacten die zo belangrijk zijn in deze levensfase. De redenen voor deze situatie zijn divers. Sommigen hebben te maken met persoonlijke of familiale problemen, anderen zijn ontmoedigd geraakt door de arbeidsmarkt of hebben moeite om een passende opleiding te vinden.

Bewust

Er worden verschillende initiatieven opgezet om deze jongeren te ondersteunen. Zo zijn er programma’s die gericht zijn op het bieden van begeleiding en coaching, om hen te helpen hun weg terug te vinden naar school of werk. Ook worden er samenwerkingen aangegaan met lokale bedrijven om stageplaatsen en leerwerktrajecten te creëren.

Eén van de succesverhalen is dat van Lisa, een 19-jarige die na een moeilijke periode weer op de goede weg is. Dankzij een mentorprogramma vond ze een stageplaats bij een bakkerij, waar ze niet alleen nieuwe vaardigheden leerde, maar ook haar zelfvertrouwen terugvond. “Het voelde alsof ik weer een doel had”, zegt Lisa. “Ik ben zo dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen.”

Veel werk te doen

Hoewel er nog veel werk te doen is, geven verhalen zoals dat van Lisa hoop. Met de juiste ondersteuning kunnen deze jongeren hun potentieel ontdekken en bijdragen aan de gemeenschap van Uithoorn. De Nederlandse Vereniging van Gemeenten heeft bepaald welke vijftien gemeenten het meest op Uithoorn lijken. Dat zijn, in volgorde van vergelijkbaarheid, Haarlemmermeer, Barendrecht, Aalsmeer, Zuidplas, Huizen, Albrandswaard, Soest, Leiderdorp, Best, Stichtse Vecht, Noordwijk, De Ronde Venen, IJsselstein, Veldhoven en Woerden. Op basis van cijfers van het CBS zijn die gemeenten met Uithoorn vergeleken.

Op de foto: Eén op de dertien Uithoornse jongeren tussen de 15 en 27 jaar heeft geen werk en gaat niet naar school. Foto: Leraar24.