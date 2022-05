Uithoorns Mooiste een prachtig loopevenement

Regio – Onder heerlijke weersomstandigheden kon na bijna 2 ½ jaar Uithoorns Mooiste weer doorgang vinden: een aangenaam zonnetje en een fris windje zorgden voor fijne loopomstandigheden. Maar niet alleen de lopers profiteerden daarvan, ook de vele vrijwilligers op het parcours en de start/finish en de vele toeschouwers bij de start waren blij met het mooie voorjaarsweer.

Het aantal deelnemers viel zeker in vergelijking met de laatste editie wel tegen maar de organisatie had daar wel rekening mee gehouden. De verplaatsing naar een andere datum, de start van de meivakantie en de concurrentie van andere loopevenementen waren factoren die een grote rol speelden bij het kleinere aantal deelnemers.

Van de andere kant, er stonden nog altijd meer dan 800 lopers aan de start van alle afstanden en programmaonderdelen. Zij zorgden voor een gezellige drukte bij de starts die mede door het mooie weer met grote belangstelling van de toeschouwers werden gevolgd.

Verloop wedstrijden uitslagen

Precies om 10.15u. werd het eerste startschot gelost door burgemeester Heiligers. De spits werd afgebeten door de Specials die in hun oranje shirts voor een kleurrijk spektakel zorgden. Een groep van 60 lopers had zich op de dinsdagavond bij AKU goed voorbereid op deze loop over ruim 1 kilometer door Legmeer-West. Met ondersteuning en aanmoediging van familie, bekenden en tijdens de loop van een aantal vrijwilligers kwamen zij allemaal vermoeid maar met een brede glimlach over de eindstreep.

Uitslag G-run

Peter Bek Bart van Rooijen Richard Velerius

Aan de start van de GeZZinsloop over dezelfde afstand stonden ruim 80 kinderen aan de start, maar met meelopende ouders, opa’s etc. bestond de groep uit 125 mensen die zorgden voor een vrolijk lint door de wijk. Bij de jongens werd het een spannende strijd tussen 3 AKU-jongens en ook bij de meisjes kwam een AKU-pupil als eerste over de streep.

Uitslag GeZZinsloop

Jongens Meisjes

Jay van Kempen 1. Suus Hogenboom Roel Verlaan 2. Lauren van Schie Mika Bakker 3. Marieke van de Rotten

Aan de start van de 5 kilometer stonden meer dan 200 lopers aan de start en zij liepen dit jaar over een nieuw parcours waar iedereen na afloop heel enthousiast over was.

Uitslag 5 kilometer

Heren Dames

Floyd van Klink 1. Lindsey Faken Norbert Vis 2. Merel van Gaalen-van Loon Boris ter Bals 3. Judith van der Pluijm

1e AKU-loper: Wouter Voorn 1e AKU loopster Fleur Hofmeister

De grootste groep deelnemers stond aan de start van de 10 kilometer, meer dan 350. Het tempo lag bij de heren al snel heel hoog en dat resulteerde uiteindelijk in een prachtig parcoursrecord van AKU-er Wouter Heinrich.

Uitslag 10 kilometer

Heren Dames

Wouter Heinrich 30.46 1. Carmen Ooosterkamp David Trampert 2. Nathalie Klaassen Stefan Wolkers 3. Claudia Honig AK Martijn de Groot AKU

De laatste en langste afstand, de 10 Engelse Mijlen trok ruim 150 enthousiaste lopers. Zij liepen via de Kwakel naar de Vrouwenakker en vervolgens langs het mooiste deel van het parcours langs de Amstel waar wel een stevige wind stond.

Uitslag 10 Engelse Mijlen

Heren Dames

Brent Pieterse 1. Leone de Voogd Wilfred Verhagen 2. Aniek Honsbeek Rene Wiering 3. Simone Rodewijk

1e AKU-loper: Glenn Plieger 1e AKU-loopster Karin Versteeg

AKU kreeg weer veel complimenten voor de organisatie, de goede verzorging onderweg en kan weer terugzien op een geslaagd loopevenement.

Volgend jaar gaan we er weer vanuit dat we weer terug gaan naar de laatste zondag in januari en dat betekent voor 2023 29 januari.