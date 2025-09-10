Twee violisten, zes kerken, één muzikale missie

De Ronde Venen – Soms zijn het de kleine initiatieven die de grootste indruk achterlaten. Op zaterdag 13 september trekken twee muzikanten, elk met een eigen verhaal, door de monumentale kerken van De Ronde Venen.

Solomiya Nedbalo, een jonge violiste uit Oekraïne, en Johann Grūnbauer, een Nederlandse altviolist op leeftijd, vormen een duo dat je niet snel zou verwachten. Toch is hun samenwerking verrassend vanzelfsprekend. Waar de één de toekomst belichaamt, draagt de ander het verleden met zich mee. Samen brengen ze muziek van Haydn, Mozart, Beethoven en andere componisten tot leven. Klassiek, maar toegankelijk, met een vleugje populaire stijl.

Hun tournee begint om 10.00 uur in de RK Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen en voert hen langs Mijdrecht, Wilnis, Abcoude en weer terug. Zes kerken in één dag, elk met hun eigen karakter, geschiedenis en akoestiek. De duetten zijn kort, maar krachtig. Geen concerten met lange zit, maar muzikale ontmoetingen die uitnodigen tot verwondering.

Wat dit initiatief bijzonder maakt, is niet alleen de muziek, maar de intentie erachter. Solomiya en Johann willen mensen verleiden om de monumentale kerken van De Ronde Venen opnieuw te ontdekken. Niet als toerist, maar als luisteraar. Ze danken de betrokken kerkbesturen voor hun gastvrijheid, en hopen dat hun spel een brug slaat tussen generaties, culturen en gemeenschappen.

Wie zaterdag de tijd neemt om een van de kerken binnen te stappen, zal merken dat stilte en klank elkaar prachtig kunnen aanvullen. En dat de mooiste ontmoetingen vaak beginnen met een noot.

