Twee nieuwe records tijdens 11e Poeloversteek

Aalsmeer – De 11e Poeloversteek woensdag 25 juni was een fantastisch start evenement van de Westeinder-Water-Week in nieuwe vorm. Oceanus organiseert de Poeloversteek met vijf zwemafstanden en de Zeilschool Aalsmeer organiseert allerlei ‘water’activiteiten met meerdere verenigingen en partners van donderdag tot zondag.

De weergoden waren de deelnemers goed gezind. Na enkele dagen met harde wind, was op woensdag de wind gaan liggen en ging de zon in de late middag en avond schijnen. De deelnemers werden verwend met een vlakke Westeinderplas en dat zorgde voor veel persoonlijke records, maar ook een parcoursrecord voor mannen en vrouwen. Totaal 240 deelnemers hadden ingeschreven voor één van de vijf afstanden en door de gunstige weersomstandigheden en heerlijk opgewarmde Westeinderplas waren er gelukkig heel weinig zwemmers die onderweg de tocht moesten staken. De reddingsbrigade Amstelveen en EHBO team van Dorrie Huson waren preventief aanwezig op het water, maar hoefden niet in actie te komen.

De 120 deelnemers aan de 6 kilometer werden van het surfstrand naar Leimuiden gebracht en onderweg hadden de deelnemers al goed zicht op de zwemroute met grote fluor gele boeien. De 70 deelnemers aan de 3 kilometer werden door de boten naar het startpunt gebracht. De 6 kilometer zwemmers startten vanuit de haven van Kempers Watersport Leimuiden, om langs de boeien en begeleid en beveiligd door volgboten en kanoërs – vooral van UKV Michiel de Ruyter – via de westkant van de Poel, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en het surfstrand te zwemmen. Ondanks dat de Poeloversteek een prestatietocht is en geen wedstrijd, worden er tijden geregistreerd en een uitslag opgemaakt.

De toptriatleet Menno Koolhaas – 5e op het WK lange afstand in Hawaii 2024 – stapte als eerste op het surfstrand in een parkoersrecord tijd van 1 uur 16 minuten precies. De snelste vrouw op de langste afstand werd, net als in 2024, Dagmar Habets uit Nieuwkoop. Zij stapte nu in een recordtijd van 1 uur 34 minuten en 57 seconden over de finishlijn. De tweede dame, Nora de Hollander zwom ook onder het oude parcoursrecord met haar tijd van 1 uur 37 minuten en 47 seconden. De 70 drie kilometer zwemmers gingen bij de 3km boei te water en werden daar weggestart voor de halve poeloversteek. Twee Oceanusleden beslisten in een eindsprint wie als eerste de Oceanus finishtent doorliep. Chistiaan Wegman was 7 seconden sneller dan Bram Stolk en klokte 47 minuten en 45 seconden. Net als in 2024 was Laura Staal de snelste dame met haar tijd van 52 minuten en 33 seconden.

De 1000 en 2000 meter prestatietocht, begeleid door leden van SupVenture, kenden een divers deelnemersveld. Van triathleet tot jeugdwedstrijdzwemmer, van geoefende banenzwemmer tot deelnemer aan de volwassen borstcrawllessen van zwembad De Waterlelie. Iedereen was na afloop trots op zijn of haar prestatie en na afloop werden al plannen gemaakt voor het trainen voor een langere afstand in 2026. De snelsten op de 1 km waren Mack Bakum uit Amstelveen met een flinke voorsprong op de jonge Oceanusleden Maud Schijf, Harry van Aurich en Jill Hiemcke. De laatste drie finishten na een eindsprint binnen 3 seconden van elkaar. Op de dubbele afstand waren de Oceanusjeugdleden Vera Keessen en Tom de Groot de snelsten.

Op de 500 meter startte de jongste jeugd met hun ouders of andere familieleden op de gezinsprestatietocht. Veelal was het jonge oceanuslid fanatiek en konden de ouders hun kind niet volgen. De snelste drie Oceanusleden kwamen na een eindsprint een seconden na elkaar over de finish in deze volgorde: 1. Owen Currie, 2. Raiden de Groote, 3. Ole Geleijn. Alle deelnemers ontvingen na de tocht een herinneringsmedaille en kunnen op Poeloversteek 2025 – Oceanus Aalsmeer de uitslagen bekijken en er zijn foto’s te downloaden. Ook de aftermovie gemaakt door fotostudio Enjoy zal op de Oceanussite verschijnen.

In 2026 zal er weer een Poeloversteek oversteek met vijf verschillende afstanden worden georganiseerd op, de laatste woensdag van juni. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 99 jaar.

Foto’s: www.kicksfotos.nl