Tsjaikovski, Tsjechov en de kracht van vertelkunst

Abcoude – De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) nodigt muziekliefhebbers uit voor een bijzondere concertmiddag op zondag 21 september in de Dorpskerk van Abcoude.

Onder het motto ‘De mooiste muziek… dichtbij huis!’ presenteert KSAB een literaire muzikale voorstelling die klassieke muziek en Russische literatuur op unieke wijze samenbrengt.

Pianiste Irina Parfenova en acteur/verteller Bartho Braat nemen het publiek mee op een culturele reis met hun programma ‘In de Troika met Tsjaikovski’. De voorstelling begint om 15.00 uur. Het concert bestaat uit: pianomuziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, waaronder delen uit De Seizoenen; gedichten van Poesjkin, Pasternak en Fet; en een kort verhaal van Anton Tsjechov: De dood van een ambtenaar.

Diepe indruk

De combinatie van Braats meeslepende vertelkunst en Parfenova’s expressieve pianospel zorgt voor een intense beleving, waarin woord en muziek elkaar versterken. KSAB noemt het zelf een multimediale ervaring, een term die de gelaagdheid van het programma treffend samenvat.

Irina en Bartho waren eerder te gast in Abcoude en maakten toen diepe indruk. Reden genoeg voor KSAB om hen opnieuw uit te nodigen in de succesvolle reeks van de Abcoude Concerten.

Dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van donateurs blijft KSAB hoogwaardige culturele programmering bieden tegen een toegankelijke prijs. Voor inwoners van Abcoude, Baambrugge en omliggende regio’s zoals De Ronde Venen, Amsterdam Zuidoost, Weesp en Loenersloot is dit een concert om de hoek. Meer informatie: www.abcoudeconcerten.nl

Bartho Braat. Foto: aangeleverd.