Trotse ouders in vijvers, sloten en op de Poel

Aalsmeer – Het slechte weer de afgelopen dagen, storm en regen, weerhouden de dieren niet om de lente te vieren. Nadat op de kinderboerderij al diverse geiten en schapen de medewerkers en vrijwilligers (nog geen bezoekers vanwege corona) verblijdden met nakomelingen, is het in vijvers, sloten en op de Poel ook een gezellige boel.

De eerste meerkoeten zwemmen al trots rond met hun kleintjes en ook de ganzen hebben het druk met hun jongen in de gaten houden. De komende weken zullen nog veel meer vogeltjes en eendjes geboren worden. De natuur gaat ‘gewoon’ door. De bomen en struiken worden groener, de bloemen steken hun kopjes op, het is lente en de zomer is in aantocht.

Als het zonnetje schijnt is een wandeling of een fietstochtje een aanrader: Ondanks regelmatig kritiek over het karige groen, heeft Aalsmeer diverse mooie plekjes en parken die vragen om ontdekt te worden. Inclusief het jonge grut in en bij het water een heerlijke manier om te ontspannen! Sportief en gezond bezig zijn is, juist nu in deze coronatijd, belangrijk. Naar buiten is goed voor iedereen en hoe leuk is het om dan ook nog nieuw leven te zien.