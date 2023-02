Training Verlies en Verdriet bij Participe Aalsmeer

Aalsmeer – Verlies van een partner is erg ingrijpend. Ook langere tijd na het overlijden van een partner kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden. Het uitwisselen van ervaringen met anderen geeft dan herkenning en steun. Voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart die, minimaal zes maanden geleden, hun partner hebben verloren start 1 maart een training Verlies en Verdriet bij Participe Amstelland.

In de groep is er ruimte om verlieservaringen te delen en te kijken hoe u opnieuw zin en invulling aan uw leven kunt geven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het overlijden, emoties rondom het verlies, omgang met de omgeving, veranderingen in het dagelijks leven, herinneringen aan de overleden partner, rituelen en opnieuw betekenis geven aan uw leven.

Er zijn zes wekelijkse bijeenkomsten in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6, Aalsmeer op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur. Bij minimaal acht deelnemers gaat de training van start. Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt een intakegesprek plaats. Voor informatie of aanmelding: Participe Amstelland team Aalsmeer, telefoon 0297-326670, mail: team.aalsmeer@participe.nu