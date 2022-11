Tot 1 december: Bezwaar maken tegen nachtvluchten op Aalsmeerbaan

Aalsmeer – Het is nog tot 1 december aanstaande voor iedereen mogelijk om via internet bezwaar te maken tegen het tijdelijk uitbreiden van het aantal nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Dat kan via deze link: consultatie nachtvluchten Aalsmeerbaan. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad nodigen u uit van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Schiphol heeft het plan om vanaf 2 januari 2023 tijdens het verplichte jaarlijkse groot baanonderhoud ook de Aalsmeerbaan te gaan gebruiken voor nachtvluchten. Dit voor een periode van minstens 16 weken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 voor. Een ingrijpend besluit waartegen bezwaar mogelijk is.

Bezwaar gemeente

De gemeente Aalsmeer heeft op dinsdag 22 november al bezwaar gemaakt tegen het plan van Schiphol. Er is een brief gestuurd naar staatssecretaris Vivianne Heijnen. Daarin wordt gevraagd een ander instrument te gebruiken en opgeroepen tot een juiste handhaving van de voorwaarden en eisen.