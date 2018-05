Topatletiek bij AV Startbaan met Pinksteren

Amstelveen – Op zondag 20 en maandag 21 mei organiseert AV Startbaan voor de 18e keer de Pinkstermeerkamp waar ruim 250 atleten van verenigingen uit het hele land aan meedoen. Dit jaar doet bijna de hele top 10 van het NK bij de senioren van 2017 mee! Daarnaast doen er veel talentvolle junioren uit het hele land mee. Twee dagen topatletiek bij AV Startbaan dus.

Meerkamp

Bij een meerkamp worden de verschillende onderdelen in twee dagen gedaan. De meerkamp varieert van een 6-kamp voor de jongste junioren meisjes tot een 7-kamp voor de senioren vrouwen en een 10-kamp voor de senioren mannen. De meerkamp bestaat uit loop-, spring en werponderdelen. Voor ieder onderdeel is een puntentelling bedacht om de prestaties van de diverse onderdelen te kunnen vergelijken. Een tijd op een sprint is immers wat anders dan een aantal meters bij het verspringen. De punten van alle onderdelen worden aan het eind bij elkaar opgeteld. Diegene met de meeste punten is de winnaar.

Pupillen

Op zondag, eerste pinksterdag, is het nog drukker als ook nog eens ruim 100 pupillen een 2-kamp doen. Deze 2-kamp bestaat uit een 60 meter sprint en een 600 meter. Wil je ook eens bijna alle atletiek onderdelen, waaronder ook polsstokhoogspringen, van dichtbij zien? Kom dan kijken op een van de Pinksterdagen bij AV Startbaan. Het adres is Startbaan 1a in Amstelveen. De wedstrijd begint iedere dag om 10.30 en duurt tot het einde van de middag.

Foto: Victor Waasdorp. Afsluitende 800 meter senioren vrouwen bij het NK 2017 in Utrecht.