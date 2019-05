Tonijn van 53,6 kg bij Vishandel Veerman

Aalsmeer – André en Mark van Vishandel Veerman zijn niet zelf in zee gedoken, maar hebben wel vooraan gestaan bij het binnen halen van de netten en meteen een bod gedaan op de prachtige grote tonijn die ze zagen. De vis werd eigendom van de twee ondernemers uit de Ophelialaan, is meegenomen naar Aalsmeer en is inmiddels gefileerd door André en Mark. “Hartstikke vers”, vertellen de twee trots.

De tonijn is inderdaad geen ‘kleine jongen’. Het is een Yellow Finn tonijn en hij weegt liefst 53,6 kilo. “Je kunt hem bakken, grillen of rauw eten als sashimi of verwerken in een salade”, aldus de maaltijdtips van de vishandelaren.

Vishandel Veerman is bijna veertig jaar een begrip in Aalsmeer en is hét adres voor diverse soorten verse vis, zelfgemaakte verse salades, visspiesen voor op de barbecue en vers gebakken vis. Volgens diverse klanten, en velen van hem komen wekelijks vis kopen, heeft Veerman de lekkerste gebakken kibbeling en de haring vers van het mes is eveneens heel smakelijk en wordt veel met zuur of op een broodje besteld.

Nieuwsgierig naar de grote tonijn en/of de vele verse visproducten? André, Mark en hun medewerkers heten u/jou van harte welkom in de Ophelialaan 97. De winkel is maandag gesloten, maar van dinsdag tot en met zaterdag staat de deur open en is iedereen welkom.