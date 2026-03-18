De Hoef – De komende voorjaarsvoorstelling van de Hoefse toneelvereniging De Opregte Amateur is een oorspronkelijk Duits stuk van Winnie Abel, vertaald en bewerkt door Ben ten Velde. Op 27 en 28 maart, aanvang 20.00 uur, wordt het geheel verduurzaamde Dorpshuis De Springbok, Oostzijde 61a, De Hoef, weer tot theater omgevormd en treft u op het toneel het café van Bertha, waar de toneelmeesters hun best op hebben gedaan om dit zo realistisch mogelijk neer te zetten. Reserveren: opregteamateur.nl (tabblad ‘reserveren’) of via Ronald Wieman, 0297 – 593 291.

In dit stuk met de titel ‘Alle Ballen op Bertha’ worden de smaakpapillen van de toeschouwers danig op de proef gesteld. Bertha’s fameuze gehaktballen hebben concurrentie van Willems gepocheerde kievitseieren, maar als u liever gefrituurde insecten wilt, bent u ook aan het juiste adres en er komt nog veel meer lekkers langs. Als u daar tijdens de voorstelling trek van heeft gekregen, dan kunt u na afloop een kaas- en worstschaaltje bestellen.

Zonder te veel prijs te geven hier een impressie van het verhaal: de neef van Bertha, baron Harry, heeft in haar café geïnvesteerd om daar een luxe restaurant van te maken, maar in haar verlopen tent ‘De Warme Bal’ ruikt het alleen maar naar oud frituurvet. Als die neef dan langs wil komen moet Bertha plots iets gaan verzinnen. Een paar van de vaste gasten van het café helpen mee, maar een paar anderen vinden het maar niks. Bovendien wordt Bertha daarbij nog dwars gezeten door Willem, eigenaar van de er naast gelegen eetgelegenheid, die geen concurrentie wil. Binnen de kortste keren is het chaos troef in De Hoef. Mede door een culinair recensent komt er uiteindelijk nog een positieve draai aan het geheel.

Elf acteurs en een aantal figuranten brengen dit spel voor het voetlicht. De regie is in handen van Ida Sietsma en Monica Boone.

Op de foto: Toneelvereniging De Opregte Amateur: ‘Alle ballen op Bertha’. Foto: aangeleverd.