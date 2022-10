Toneel De Rijzenspelers: In voor- en tegenspoed

Rijsenhout – Toneelvereniging De Rijzenspelers speelt op 29 oktober en 4 en 5 november ‘In voor- en tegenspoed’ van Robbert Jan Proos. Na de succesvolle jubileumvoorstellingen van ‘De dag van Bram’ (april 2022), nu een tragikomedie. Karlijn en Michel gaan trouwen! Er is echter een klein detail dat maakt dat in de omgeving de wenkbrauwen worden gefronst. Twee maanden geleden hebben Karlijn en Michel elkaar namelijk via Tinder ontmoet en nu al besluiten ze te gaan trouwen. In deze vlotte, ontroerende en vooral zeer herkenbare voorstelling is te zien hoe de voor- en tegenstanders – vrienden, familie en ook de ambtenaar van de burgerlijke stand – omgaan met hun voornemen.

‘In voor- en tegenspoed’ bestaat uit drie eenakters. Een eenakter is een toneelstuk in één bedrijf. In het eerste deel een bijzonder vrijgezellenfeest, want waar is de bruid? In het tweede deel ontmoeten de ouders elkaar voor het eerst zodat de trouwdag die verrassing in elk geval bespaard blijft. En in het laatste deel zit het aankomende bruidspaar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om de trouwdag voor te bereiden. De belangrijkste vraag is uiteraard: is het wel verstandig om elkaar zo snel het ja-woord te geven?

Trouwen, een heerlijk thema voor deze tragikomedie! ‘In voor- en tegenspoed’, regie door Remco Brandt, wordt opgevoerd op in dorsphuis de Reede aan de Schouwstraat 14. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.rijzenspelers.nl of telefonisch te bestellen: 0297-327840.