Ton Brantsema biljartkampioen De Merel/Thijmen van Veen

Vinkeveen – Ton Brantsema is de nieuwe kampioen van biljartclub De Merel/Thijmen van Veen Waterwerken, gevestigd op Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen. In het seizoen 2024-2025 wist hij met een indrukwekkende score van 207 punten de titel te veroveren. Dat komt neer op een gemiddelde van 10,89 punten per wedstrijd, waarbij maximaal twaalf punten per partij te verdienen zijn; een uitzonderlijk hoog winstpercentage.

Gijs van der Vliet bleef lange tijd in het spoor van Brantsema, maar moest uiteindelijk met een verschil van 9 punten genoegen nemen met de tweede plaats (198 punten). De derde plek was voor Jan Kooyman, die met 196 punten slechts nipt achter Van der Vliet eindigde. Kooyman speelt sinds zijn lidmaatschap steevast mee in de top van het klassement.

Opvallende prestaties waren er ook buiten het eindklassement. Zo speelde John Vrielink de kortste partij van het seizoen in slechts zeven beurten, met een moyenne van maar liefst 26,14 punten per beurt. De hoogste serie werd genoteerd door Dorus van der Meer, die een reeks van 81 caramboles wist te maken. En dat was goed voor 74% van zijn te behalen punten.

De nieuwe competitie start woensdag 3 september om 20.00 uur. De club verwelkomt graag nieuwe leden – zowel dames als heren – in het clubhuis van Café De Merel. Voor meer informatie: Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, telefonisch via 06-47944950/06-47944949 of per e-mail via demereldorus3@gmail.com.

Café Biljart De Merel is ook op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur geopend voor iedereen die zin heeft in een potje biljart.

Kampioen Ton Brantsema. Foto: aangeleverd.