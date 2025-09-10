‘Tis Hier Geen Hotel 3’: herkenbaar,scherp en humoristisch

Abcoude – Theater Piet Mondriaan in Abcoude presenteert zaterdag 13 september om 20.15 uur de voorstelling ‘Tis Hier Geen Hotel 3’, een scherpe en komische blik op het dagelijks leven met pubers. Deze is bedoeld voor iedereen die thuis te maken heeft met opgroeiende jongeren en de bijbehorende chaos, verwarring en hilariteit.

De makers weten op treffende wijze de dynamiek tussen ouders en pubers te vangen. Van de eerste onzekerheden over uiterlijk tot de zelfstandige stappen richting volwassenheid: pubers zijn een bron van verwondering en frustratie. Ze regelen moeiteloos een bijbaantje en vullen hun belastingformulier in, maar weten de wasmand nog steeds niet te vinden. Ondertussen ontstaan er nieuwe dilemma’s: vapen, krakende bedden en onbegrip over elkaars grenzen.

Met veel vaart, humor en herkenbare scènes biedt ‘Tis Hier Geen Hotel 3’ een theatrale spiegel voor ouders én pubers. De voorstelling is niet alleen een ode aan het overleven in een huishouden vol hormonen, maar ook een uitnodiging tot relativering en een lach.

Meer informatie: www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: ‘Tis Hier Geen Hotel 3’ is een scherpe en komische blik op het dagelijks leven met pubers. Foto: aangeleverd.